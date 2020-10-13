В столкновении Opel и троллейбуса в Минске погибла женщина. Приговор суда

Источник материала: Onliner

На перекрестке улиц Аранской и Маяковского 28 июня троллейбус столкнулся с легковым автомобилем Opel. По предварительной информации ГАИ, озвученной в день аварии, водитель Opel не уступил дорогу троллейбусу, движущемуся по главной дороге. Светофор в этот момент работал в режиме желтого мигания. Один человек погиб. На днях озвучен приговор по этому делу.





«Мужчина управлял технически исправным Opel Omega, двигался по ул. Аранской (со стороны пр. Партизанского в направлении ул. Володько), — сообщили в пресс-службе Верховного суда. — Приближаясь к нерегулируемому перекрестку, проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей обстановке, не учел погодные и дорожные условия (мокрая проезжая часть, дождь), выбрал скорость, не обеспечивающую ему постоянный контроль за безопасным движением. Водитель не уступил дорогу троллейбусу, который приближался к нему по главной дороге, выехал на перекресток, где совершил столкновение, тем самым не обеспечил безопасные условия перевозки пассажирки. Женщина погибла».









Обвиняемый признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч. 2 ст. 317 УК РБ ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 3 года с лишением прав на 5 лет.





Приговор вступил в законную силу.

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