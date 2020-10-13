Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент

Министр иностранных дел Норвегии Эриксен Сорейде заявила о причастности России к августовской хакерской атаке на парламент страны.



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По словам Сорейде, опубликованных на сайте парламента Норвегии, масштабный взлом электронной почты произошел 24 августа. Делом занимается Служба безопасности и разведка страны.

«Это серьезное событие, обрушившихся на важнейший институт нашей демократии. Согласно имеющейся информации, мы считаем, что за этим преступлением стоит Россия», — сказала она.