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Срок самоизоляции из-за СOVID-19 в Беларуси сократили до 10 дней

13.10.2020 22:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси срок пребывания в самоизоляции из-за COVID-19 сократили до 10 дней. Соответствующее постановление Совета министров размещено на сайте правительства.

Срок самоизоляции из-за СOVID-19 в Беларуси сократили до 10 дней

Такие изменения приняты в целях обеспечения защиты здоровья населения и предупреждения распространения инфекции в стране. Гражданам, которые находятся в самоизоляции, разрешено при крайней необходимости посещать учреждение здравоохранения для получения экстренной и неотложной помощи.

Согласно документу, расширен перечень лиц, которые могут не уходить на самоизоляцию по приезде из стран, где фиксируются случаи COVID-19. В их числе члены официальных делегаций; те, кто едет через Беларусь транзитом и будет на территории страны не более суток; прибывшие из командировок.

 
 
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В Беларуси срок пребывания в самоизоляции из-за COVID-19 сократили до 10 дней. Соответствующее постановление Совета министров размещено на сайте правительства.
 
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