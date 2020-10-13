Срок самоизоляции из-за СOVID-19 в Беларуси сократили до 10 дней

В Беларуси срок пребывания в самоизоляции из-за COVID-19 сократили до 10 дней. Соответствующее постановление Совета министров размещено на сайте правительства.





Такие изменения приняты в целях обеспечения защиты здоровья населения и предупреждения распространения инфекции в стране. Гражданам, которые находятся в самоизоляции, разрешено при крайней необходимости посещать учреждение здравоохранения для получения экстренной и неотложной помощи.

Согласно документу, расширен перечень лиц, которые могут не уходить на самоизоляцию по приезде из стран, где фиксируются случаи COVID-19. В их числе члены официальных делегаций; те, кто едет через Беларусь транзитом и будет на территории страны не более суток; прибывшие из командировок.