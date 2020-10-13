Новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro представлены официально. Главное с большой презентации Apple

Источник материала: Tut.by

Apple завершила октябрьскую презентацию, которая транслировалась в онлайн-режиме. Как и предполагалось, компания показала четыре новых смартфона линейки iPhone 12, а также станцию беспроводной подзарядки MageSafe Duo и миниатюрную смарт-колонку HomePod mini. Ниже кратко рассказываем о самом главном — то есть об iPhone 12.



iPhone 12 Pro

iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Дизайн и эргономика

Как и ожидалось, компания представила четыре смартфона:

iPhone 12 mini (5,4 дюйма)

iPhone 12 (6,1 дюйма)

iPhone 12 Pro (6,1 дюйма)

iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма)



iPhone 12

Смартфоны внешне напоминают нынешние iPad Pro, а также iPhone 5/5s/SE — боковые грани теперь прямые, с достаточно острыми углами. В предшествующих смартфонах Apple последние пару лет они были более скругленными. А еще интересно, что независимо от диагонали дисплеев корпуса всей четверки по толщине одинаковы — 7,4 миллиметра.

Задняя и фронтальные панели аппаратов прикрыты защитным стеклом. Если верить Apple, оно стало прочнее и должно более эффективно защищать устройства при падении и других внешних воздействиях. В Apple и вовсе заявляют, что стекло самое прочное среди всех аналогов.



iPhone 12 mini и iPhone 12

Не отказались и от технологии защиты от попадания воды и пыли по стандартам IP68 (соответственно и для iPhone 12, и для iPhone 12 Pro). Смартфоны выдерживают погружения на 30 минут на глубину до 6 метров. Опять же — лучший показатель среди всех смартфонов от конкурирующих компаний.

Спереди все также находится «челка», в которой скрываются датчики для работы системы распознавания пользователей Face ID. По отношению к вырезам в других смартфонах Apple она если и стала немного уже, то незначительно. Если не сравнивать лоб в лоб, разницу вряд ли получится заметить.



iPhone 12

Что еще нужно знать: девайсы поддерживают технологии ускоренной проводной, беспроводной (15 Вт) и реверсивной подзарядок (7,5 Вт), в активе также стереодинамики и eSIM-карты. Лоток для физической nanoSIM — одинарный, «классического» 3,5-мм порта для наушников не предусмотрено. В iPhone 12 и iPhone 12 Pro до сих пор используется порт Lightning — перехода на USB-C не произошло.

Кроме того, в смартфоны встроены магниты, которые лучше удерживают смартфон на «коврике» фирменной беспроводной подзарядки. Но поддерживаются и сторонние беспроводные адаптеры питания, работающие по стандарту Qi.

Технологию с магнитами назвали MagSafe — раньше так называлась зарядка в ноутбуках MacBook (до прихода USB-C). А еще в компании выпустят ряд аксессуаров, использующих магниты. Например, небольшие чехлы — держатели для пластиковых карт.



iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Важно! В комплекте поставки всех четырех смартфонов не останется ничего, кроме самих аппаратов и соединительного кабеля с USB-C на Ligthning. От поставляющихся в коробках проводных наушников и даже адаптеров питания решили отказаться. Последние предлагают приобретать отдельно — так, показали и новый зарядный блок мощностью 20 Вт.

OLED-дисплеи во всех аппаратах



iPhone 12 Pro

Экраны всех четырех смартфонов построены на OLED-матрицах с поддержкой HDR и называются Super Retina XDR. По сравнению со смартфонами предшествующих iPhone 11 — это прогресс. В том же iPhone 11 использовалась более простая IPS-панель с намного меньшим разрешением.

Кроме того, в смартфонах свежей 12-й линейки рамки по краям панелей стали значительно уже — во всяком случае такое ощущение приходит после взгляда на изображения смартфонов.

Впрочем, различия в дисплеях между «младшими» iPhone 12 и более дорогими iPhone 12 Pro найти все же возможно. Например, панели в Pro-версиях ярче. Правда, разница в ppi — точках на дюйм, от этого показателя зависит четкость изображения — незначительная. В более миниатюрном iPhone 12 mini панель выдает 476 ppi, в iPhone 12 — 460 ppi, в iPhone 12 Pro — 460 ppi, в iPhone 12 Pro Max — 458 ppi.



iPhone 12

«Железо», 5G и время автономной работы

Процессором для новинок выступает анонсированный недавно Apple A14 Bionic, построенный по 5-нм техпроцессу. Во время презентации смартфонов представители компании заявили, что по мощности он на 50% превосходит все остальные мобильные процессоры на рынке.

Объем оперативной памяти аппаратов сама Apple традиционно не раскрывает. Придется подождать, пока его назовут энтузиасты. Зато постоянного хранилища — достаточно. В iPhone 12 Mini и iPhone 12 предлагается выбрать между модификациями на 64, 128 и 256 ГБ. В «старших» iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max устанавливается соответственно 128, 256 и 512 ГБ постоянной памяти.





С объемом аккумуляторов гаджетов история примерно такая же, как и с оперативной памятью — в Apple эту информацию сами не раскрывают. Впрочем, представители компании заявили: iPhone 12 mini отличается показателем до 10 часов проигрывания онлайн-видео, iPhone 12 — до 11 часов, iPhone 12 Pro — до 11 часов, iPhone 12 Pro Max — до 12 часов.

Что еще важно знать: вся четверка может работать в 5G-сетях — этому моменту на презентации уделили достаточно много времени. В целом в Apple явно делают ставку на поддерживание смартфонами этой технологии — во время анонса о важности 5G даже говорил один из топ-менеджеров крупнейшего мобильного оператора США.

Самые значимые различия — в камерах

Самые большие различия между смартфонами заключаются в основных камерах. Первые два аппарата — iPhone 12 mini и iPhone 12 — оснащаются двумя фотомодулями по 12 Мп (обычный, f/1.6 + ультраширокоугольный, f/2.4). Заявляют, что на обычной камере есть технология оптической стабилизации. Кроме того, в девайсах используется пятилинзовый объектив (в сверхширокоугольной камере) и семилинзовый (в обычной камере).

Старший iPhone 12 Pro может похвастаться тройной камерой (12 Мп, «ширик», f/2.4 + 12 Мп, обычная, f/1.6 + 12 Мп, телефото, f/2.4) и сенсором LiDAR, как в iPad Pro. Вот как на официальном сайте производителя описывают возможности зуммирования: «оптический зум 2x на увеличение, оптический зум 2x на уменьшение, диапазон оптического зума 4x». В общем, смартфон, как и раньше, способен снимать максимум с 2-кратным оптическим и 10-кратным цифровым увеличением.



iPhone 12 Pro

Увеличенный iPhone 12 Pro Max комплектуется аналогичной системой из трех камер и датчика LiDAR. Но есть важное отличие: оптический зум тут уже 2,5-кратный (цифровой — 12-кратный), а размер матрицы главного фотомодуля на 47% превышает аналогичные матрицы в других iPhone 12. Другими словами, iPhone 12 Pro Max — по крайней мере, в теории — сможет еще лучше фотографировать при недостаточном количестве света даже в сравнении с iPhone 12 Pro. Этому способствует и более продвинутая система оптической стабилизации со сдвигом матрицы в Pro Max.

Много говорили и об улучшенных алгоритмах искусственного интеллекта — например, режимах Smart HDR (3-го поколения) и Deep Fusion, а также поддержке съемки видео в HDR-стандарте Dolby Vision. Последнее, правда, относится только к Pro-версиям смартфонов. Но, похоже, в Apple этим особенно гордятся и даже заявляют, что в HDR Dolby Vision вести запись роликов на данный момент не умеет ни один другой смартфон.

Цены и дата старта продаж

Официальные цены смартфонов в Беларуси пока не объявлены. Так что для примера приводим стоимость девайсов в соседней России.

Там iPhone 12 mini и iPhone 12 получится предзаказать соответственно с 6 ноября и 21 октября. Стартовая цена первого mini-аппарата — 69 990 российских рублей (770 евро), iPhone 12 — 79 990 российских рублей (880 евро). Доступные цвета корпуса: черный, белый, красный, зеленый и синий.

Предзаказ на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max открывается соответственно 21 октября и 6 ноября. Цена минимальной конфигурации первого смартфона — 99 990 российских рублей (1100 евро), iPhone 12 Pro Max — 109 990 российских рублей (1210 евро). Цвета корпуса: черный, белый, золотой и синий.

Сейчас актуальная линейка смартфонов Apple выглядит так: iPhone SE (2-го поколения), iPhone Xr, iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Ниже — цены других популярных iPhone: