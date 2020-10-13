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Папарацци впервые «поймали» Билли Айлиш без мешковатой одежды
Источник материала: Tut.by
Билли Эйлиш впервые показалась перед папарацци без своих фирменных балахонов. В таком наряде ее «поймали» американские папарацци.
Напомним, в мае Билли Айлиш
«Если я ношу то, что удобно, — я не женщина. Если снимаю — я шлюха. Хотя вы никогда не видели мое тело, вы все равно его судите и осуждаете меня за него. Почему?»
Критике подвергалась в том числе ее мешковатая одежда.
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Без ее фирменных балахонов.
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