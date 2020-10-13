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Папарацци впервые «поймали» Билли Айлиш без мешковатой одежды

14.10.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Билли Эйлиш впервые показалась перед папарацци без своих фирменных балахонов. В таком наряде ее «поймали» американские папарацци.

Напомним, в мае Билли Айлиш выложила на свой YouTube-канал довольно откровенное видео со своим раздеванием. В нем юная певица, за пару лет покорившая планету, раздевается под философскую речь, главный посыл которой в том, что Билли снимает с себя ответственность за мнение других людей. Ролик так и называется — «Не моя ответственность», пишет super.

«Если я ношу то, что удобно, — я не женщина. Если снимаю — я шлюха. Хотя вы никогда не видели мое тело, вы все равно его судите и осуждаете меня за него. Почему?»
Такое послание от Билли было связано с регулярными нападками хейтеров.

Критике подвергалась в том числе ее мешковатая одежда.

 
 
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