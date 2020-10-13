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За 2 месяца протестов в Беларуси пострадали не менее 1376 человек
Источник материала: АФН
За время протестов в августе-сентябре 2020 года от действий силовиков в Минске пострадали не меньше 1 376 человек.
Об этом пишет Медиазона
Каждый третий получил травмы средней тяжести и увечья. Больше 600 человек были избиты не во время митингов, а после задержания в отделах милиции и в изоляторе на Окрестина.
«Произошли по меньшей мере три случая сексуального насилия, один из изнасилованных — несовершеннолетний», - отмечает издание со ссылкой на документы, полученные от источника в Следственном комитете РБ.
Как отмечает издание, в предоставленном архиве находились несколько таблиц с краткой информацией о каждом случае, а также материалы проверок сообщений о пытках.
Самый жесткий разгон протестующих силовики устроили 10 августа: на улицах — без учета избиений в РУВД и на Окрестина — травмы получили не меньше 291 человека. В этот же день произошли самые массовые задержания: в отделы милиции доставили больше 3 тысяч человек. После 10 августа силовики, в основном, вновь и вновь избивали тех, кто уже был задержан или находился под арестом.
Следующие стычки с силовиками произошли 13 сентября во время похода на правительственные коттеджи в Дроздах: впервые за месяц было зафиксировано более двух десятков случаев насилия. На этой дате данные заканчиваются.
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За время протестов в августе-сентябре 2020 года от действий силовиков в Минске пострадали не меньше 1 376 человек.
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