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Власти Беларуси арестовали третьего члена фем-группы КС
Источник материала: АФН
Член основного состава Координационного совета и координатор фем-группы КС Светлана Гатальская была сегодня приговорена к 15 суткам административного ареста.
Об этом сообщила пресс-служба КС.
Вчера стало известно, что две коллеги Светланы по фем-группе КС, задержанные на прошлой неделе, Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич, получили по 15 суток административного ареста.
«Координационный Совет настаивает на немедленном прекращении давления на координаторов фем-группы и всех беларусок и беларусов, которые борются за свои права исключительно законными методами», - говорится в сообщении.
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Член основного состава Координационного совета и координатор фем-группы КС Светлана Гатальская была сегодня приговорена к 15 суткам административного ареста.
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