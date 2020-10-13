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Прокуратура Беларуси проверит ультиматум Тихановской
Источник материала: АФН
Генпрокуратура Беларуси намерена проверить ультиматум Светланы Тихановской властям об отставке Лукашенко, установив авторство сообщения и его достоверность.
Об этом заявила начальник отдела информации ведомства Анжелика Курчак, передает РИА «Новости».
«В целом любая массовая информация, которая распространяется в СМИ, подлежит оценке», — заявила она.
Представитель генпрокуратуры подчеркнула, что говорит не о перспективе проведения проверки по факту публикации, а о наличии процессуальной возможности у правоохранительного органа, которая предусмотрена законом «О прокуратуре».
Курчак отметила, что Telegram-канал, где были опубликованы требования Тихановской, — не официальное СМИ. «Насколько информация достоверна, тоже нужно проверять. Кто ее распространил. Пока ничего по этому поводу сказать не могу», — добавила представитель ведомства.
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Генпрокуратура Беларуси намерена проверить ультиматум Светланы Тихановской властям об отставке Лукашенко, установив авторство сообщения и его достоверность.
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