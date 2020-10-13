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Западный вектор политики Лукашенко, прощай!

14.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отъезд из Беларуси послов западных стран "на консультации", требование Минска о сокращении количества сотрудников диппредставительств Польши и Литвы, санкции ЕС и США в отношении белорусских чиновников, непризнание западными странами Александра Лукашенко легитимным руководителем Беларуси — всё это явные признаки того, что в западном направлении у белорусской внешней политики не всё, мягко говоря, хорошо.

Результатом ухудшения отношений с Западом станет удар по экономике нашей страны и — по рядовым белорусам. Но похоже, что официальный Минск это мало волнует. Почему так и что (или кто) добавляет Александру Лукашенко уверенности в правильности своих действий в западном направлении? Объясняет euroradio.fm бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич.
 
Теги: Минск
 
 
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Отъезд из Беларуси послов западных стран "на консультации", требование Минска о сокращении количества сотрудников диппредставительств Польши и Литвы, санкции ЕС и...
 
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