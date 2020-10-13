"Медиазона": увечья и травмы получили 1376 человек при разгоне протестов в Минске

исследовании "Медиазоны", которая ссылается на источники в Следственном комитете и других силовых структурах Беларуси. За время протестов в августе-сентябре 2020 года от действий сотрудников правоохранительных органов в Минске пострадали по меньшей мере 1376 человек. Об этом говорится в"Медиазоны", которая ссылается на источники в Следственном комитете и других силовых структурах Беларуси.

Как следует из полученных изданием документов, каждый третий пострадавший - то есть более 400 человек - получил травмы средней тяжести и увечья. Больше 600 человек были избиты не непосредственно при задержании, а уже после - в отделах милиции и в изоляторе на улице Окрестина. Также зафиксированы по меньшей мере три случая изнасилования задержанных, в том числе несовершеннолетнего.









Вся эта информация получена от анонимного источника. Речь идет об архиве материалов Следственного комитета по травмам протестующих в Минске. В архиве находились несколько таблиц с краткой информацией о каждом случае, а также материалы проверок сообщений о пытках. Официально белорусские власти не публиковали информацию о числе пострадавших и тем более о жертвах пыток и изнасилований, ограничиваясь общими сообщениями о числе задержанных, которых в первые дни после начала протестов 9 августа было более 7 тысяч.













"Медиазона" публикует информацию обо всех подтвержденных 1376 случаях травм. Из массива данных следует, что больше всего на митингах пострадало молодых мужчин, средний возраст раненого - 31 год, а самые тяжелые травмы стали результатом воздействия спецсредств: резиновых пуль (40 случаев) и светошумовых гранат. Утверждается также, что милиция прицельно стреляла резиновыми пулями в жизненно важные органы (в голову, грудь и живот). От выстрела в грудь 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский, который шел к цепочке бойцов отряда спецназа "Альфа" возле метро "Пушкинская" с поднятыми руками.





37-летнему мужчине выстрелом пробило грудную клетку справа и повредило легкое: врачи поставили диагноз "открытый пневмоторакс". Он провел в коме трое суток. 24-летнему протестующему прострелили живот, что привело к эвентрации тонкого кишечника.





40-летний протестующий после обстрела попал в больницу с диагнозами "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные огнестрельные ранения в области нижней челюсти справа". Также ему повредили грудную клетку, живот и левое бедро. 29-летнему протестующему резиновая пуля проломила верхнечелюстную пазуху и сломала нос со смещением костных отломков. Еще одному пострадавшему выстрелили в глаз: он получил тяжелую контузию.





Светошумовые гранаты, которые массово применяли в первые дни протестов, при попадании в толпу взрывались на уровне бедер и ниже, но рваные раны от осколков оставались по всему телу, а взрывная волна приводила к контузиям и черепно-мозговым травмам. Такие взрывы оставляли не менее тяжелые увечья, чем резиновые пули. Одному 30-летнему мужчине оторвало ступню при взрыве гранаты. Двое других протестующих получили оскольчатый перелом пальца на левой руке и оскольчатый перелом левой стопы и малоберцовой кости со смещением отломков. У 33-летнего мужчины после взрыва гранаты диагностировали перелом поперечного отростка поясничного позвонка. Одному из пострадавших осколок попал в грудь, что привело к пневмотораксу.





После избиений в изоляторе на Окрестина в больницы с тяжелыми травмами обратились не менее 25 человек. 21-летнего юношу избили до разрыва левого главного бронха и пневмомедиастинума. Его ровеснику сломали два ребра. Всего же черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга там получили почти 200 человек. Среди пострадавших - более 20 несовершеннолетних и 57 женщин. Самой старшей из них - 72 года. Пенсионерке в СИЗО на улице Володарского сломали кисть.





Задержанных, в частности, укладывали лицом вниз на пол или ставили лицом к стене, после чего били дубинками. 11 октября телеграм-канал NEXTA опубликовал видео, на котором задержанных в ЦИП (центр изоляции правонарушителей) прогоняют сквозь строй силовиков, которые непрерывно бьют их дубинками.





Насилие со стороны силовиков было массовым и неизбирательным, подчеркивает "Медиазона". Они не пытались подавить какую-то группу людей, которую считали угрозой, а избивали всех без разбора. Доля пьяных среди пострадавших незначительна - менее 2%, вопреки сообщениям государственной пропаганды. В данных не упоминается ни одного случая наркотического опьянения.





В базу пострадавших попали 24 несовершеннолетних. Их били с той же силой, что и взрослых: среди полученных подростками травм есть сотрясения мозга, ушибы и гематомы. 17-летнего Тимура М. избили до состояния, после которого его пришлось вводить в медикаментозную кому.





Данные охватывают период до 13 сентября, а подавляющее большинство случаев насилия приходится на первые дни протестов, начавшихся сразу после президентских выборов 9 августа.













В представленных материалах нет информации о пострадавших сотрудниках органов внутренних дел. Белорусские власти при этом заявляли, что пострадали десятки силовиков.





Жесткость, с которой в течение нескольких дней в Беларуси разгоняли протестующих, вызвала осуждение международных правозащитных организаций, стран Запада, Совета ООН по правам человека и даже некоторых ранее лояльных властям представителей гражданского общества и шоу-бизнеса Беларуси. Александр Лукашенко впоследствии сменил тактику, и массовые протесты в Минске перестали разгонять; в последнее время, однако, жесткие действия против протестующих возобновились. В воскресенье были задержаны сотни участников протестного марша - причем против демонстрантов применялись водометы и другие спецсредства. В понедельник в Минске разогнали "Марш пенсионеров". В МВД также пригрозили, что начнут применять боевое оружие.





Во вторник в Минске был жестоко избит житель Минска , владелец цветочного магазина Максим Хорошин, передает радио "Свобода". Во время акций протеста он бесплатно раздавал девушкам цветы. Как сообщил активист Александр Филипенко, в девять часов утра Хорошина забрали в отдел милиции, а спустя два часа жестоко избитым передали врачам скорой помощи.





Акции протеста против объявленной победы Лукашенко на выборах не утихают уже более двух месяцев.













Оппозиционный лидер Светлана Тихановская во вторник выдвинула властям ультиматум. Она заявила, что если Лукашенко к 25 октября не объявит о намерении уйти, на следующий день начнется кампания неповиновения, в том числе массовые забастовки, бойкот государственных торговых точек и перекрытие дорог.



