Вкусно и просто. Капуста в кляре на сковороде

Ингредиенты

Капуста белокочанная 400 г Яйца 2 шт. Мука 2 ст. л. Соль, перец черный молотый по вкусу Растительное масло для жарки

Капусту нарезаем на кусочки или полоски. В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения, добавляем соль. Кусочки капусты кладем в кипящую воду на 2 минуты, достаем шумовкой, откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вода.

Делаем кляр. В миску вбиваем яйца, добавляем соль, черный молотый перец, приправы, взбиваем вилкой или венчиком. Добавляем муку и тщательно перемешиваем, чтобы кляр стал однородным.

Кусочки капусты опускаем в кляр, чтобы они были полностью покрыты смесью, и кладем на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжариваем с обеих сторон до румяности. Подаем со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!