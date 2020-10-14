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Вкусно и просто. Капуста в кляре на сковороде

14.10.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Капуста в кляре на сковороде

Фото: i.ytimg.com

Ингредиенты

Капуста белокочанная 400 г
Яйца 2 шт.
Мука 2 ст. л.
Соль, перец черный молотый по вкусу
Растительное масло для жарки

Капусту нарезаем на кусочки или полоски. В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения, добавляем соль. Кусочки капусты кладем в кипящую воду на 2 минуты, достаем шумовкой, откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вода.

Делаем кляр. В миску вбиваем яйца, добавляем соль, черный молотый перец, приправы, взбиваем вилкой или венчиком. Добавляем муку и тщательно перемешиваем, чтобы кляр стал однородным.

Кусочки капусты опускаем в кляр, чтобы они были полностью покрыты смесью, и кладем на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжариваем с обеих сторон до румяности. Подаем со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!

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Легкий и сытный перекус, который также может выступить гарниром к кусочку мяса, рыбы или курицы, понравится всем, кто даже не любит этот овощ.
 
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