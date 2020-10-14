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Премьер-министр Беларуси оценил работу строительной отрасли
14.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ипотека в Беларуси заработает в ближайшие пять лет. Такое заявление сделал премьер-министр Роман Головченко во время посещения предприятия по производству керамической плитки, передает «МИР 24».
Глава правительства отметил, что ипотека позволит увеличить объемы возведения жилья. Строительным компаниям предстоит обновить технику, а банкам подготовить новые предложения по кредитам. В целом, в этом году в стране планируют возвести четыре миллиона квадратных метров жилья, из них больше одного миллиона – с господдержкой.
«Последние годы по поручению президента задача по строительству жилья решается форсированными темпами. Порядка 10 тысяч семей в этом году, упор сделан на многодетные семьи, направлены на получение кредитной поддержки для строительства жилья с господдержкой», – сказал Головченко.
Премьер-министр Беларуси отметил и большой спрос на услуги белорусских строителей в России, особенно у застройщиков в Псковской, Воронежской и Брянской областях.
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По словам Романа Головченко, в этом году в стране планируют возвести четыре миллиона квадратных метров жилья, из них больше одного миллиона – с господдержкой.
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