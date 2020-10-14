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Конституционная реформа: в Бресте обсудили изменение избирательной системы
14.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Конституционную реформу и партийное строительство обсудили на дискуссионной площадке в Бресте. Участие приняли руководители предприятий, депутаты, ученые и политологи. Какие предложения прозвучали, расскажет корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Главной темой стало изменение избирательной системы. Сейчас в Беларуси она мажоритарная. Например, при выборах в Палату представителей победа в избирательном округе достается кандидату, который набрал большинство голосов.
На встрече обсудили, как перейти к пропорциональной или смешанной системе, когда депутатов выбирают по партийным спискам полностью или частично. Для этого будут изучать национальные особенности и международный опыт. Также говорили о перераспределении полномочий между президентом и правительством.
Предоставить больше полномочий местным органам власти, а законодательство упростить: изменения Конституции требует пересмотреть нормативно-правовую базу по разным направлениям. Но без реформ сейчас нельзя, считают эксперты.
Юристы обобщат итоги обсуждения и передадут в парламент. Свои предложения по изменению Конституции может отправить любой белорус.
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Конституционную реформу и партийное строительство обсудили на дискуссионной площадке в Бресте. Участие приняли руководители предприятий, депутаты, ученые и...
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