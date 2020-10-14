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Конституционная реформа: в Бресте обсудили изменение избирательной системы

14.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Конституционную реформу и партийное строительство обсудили на дискуссионной площадке в Бресте. Участие приняли руководители предприятий, депутаты, ученые и политологи. Какие предложения прозвучали, расскажет корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Главной темой стало изменение избирательной системы. Сейчас в Беларуси она мажоритарная. Например, при выборах в Палату представителей победа в избирательном округе достается кандидату, который набрал большинство голосов.

На встрече обсудили, как перейти к пропорциональной или смешанной системе, когда депутатов выбирают по партийным спискам полностью или частично. Для этого будут изучать национальные особенности и международный опыт. Также говорили о перераспределении полномочий между президентом и правительством.

«Самое важное, мне кажется, перераспределение полномочий между президентом и правительством. Общественный заказ на это перераспределение есть, он присутствует. Люди хотят изменений, которые бы позволили более широко участвовать в управлении страной», – отметил начальник отдела идеологической работы по делам молодежи Березовского райисполкома Александр Крагель.

Предоставить больше полномочий местным органам власти, а законодательство упростить: изменения Конституции требует пересмотреть нормативно-правовую базу по разным направлениям. Но без реформ сейчас нельзя, считают эксперты.

«Сейчас другая геополитическая, международная реальность, внутриполитическая реальность требует новых решений. И она требует того, чтобы люди с полярными точками зрения не разошлись в разные стороны, а наоборот, услышали друг друга. Потому что альтернатив у нас, на самом деле, две: или диалог, или конфликт», – подчеркнул директор аналитического центра Александр Шпаковский.

Юристы обобщат итоги обсуждения и передадут в парламент. Свои предложения по изменению Конституции может отправить любой белорус.

Дискуссионная площадка в Бресте продолжит работу. В ближайшее время эксперты обсудят экономическое развитие регионов и проблемы социальной сферы. Такие диалоговые площадки и форумы будут работать во всех белорусских регионах. Задача – дать высказаться как можно большему количеству людей по поводу конституционной реформы.



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Теги: Брест
 
 
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Конституционную реформу и партийное строительство обсудили на дискуссионной площадке в Бресте. Участие приняли руководители предприятий, депутаты, ученые и...
 
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