Циклон из Польши принес в Беларусь фронтальные разделы

В среду, 14 октября, погоду на территории Беларуси будут формировать фронтальные разделы от малоподвижного циклона с центром над территорией Польши.





Прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки, местами прогремят грозы.

Утром по северо-востоку сгустится туман. Ветер восточный с переходом на южный умеренный, во многих районах порывистый.

Погода в регионах: