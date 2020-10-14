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Циклон из Польши принес в Беларусь фронтальные разделы
Источник материала: Навiны
В среду, 14 октября, погоду на территории Беларуси будут формировать фронтальные разделы от малоподвижного циклона с центром над территорией Польши.
Прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки, местами прогремят грозы.
Утром по северо-востоку сгустится туман. Ветер восточный с переходом на южный умеренный, во многих районах порывистый.
Погода в регионах:
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В среду, 14 октября, погоду на территории Беларуси будут формировать фронтальные разделы от малоподвижного циклона с центром над территорией Польши.
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