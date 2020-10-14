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Циклон из Польши принес в Беларусь фронтальные разделы

14.10.2020 07:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В среду, 14 октября, погоду на территории Беларуси будут формировать фронтальные разделы от малоподвижного циклона с центром над территорией Польши.

Циклон из Польши принес в Беларусь фронтальные разделы

Прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки, местами прогремят грозы.

Утром по северо-востоку сгустится туман. Ветер восточный с переходом на южный умеренный, во многих районах порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +14..+16°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 5-10 м/с);
  • Гомель +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, ветер южный 5-10 м/с);
  • Гродно +11..+13°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывы до 14 м/с);
  • Могилев +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 5-10 м/с);
  • Минск +12..+14°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 5-10 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В среду, 14 октября, погоду на территории Беларуси будут формировать фронтальные разделы от малоподвижного циклона с центром над территорией Польши.
 
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