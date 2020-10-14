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Тихановская получила американскую премию имени Джона Маккейна
Источник материала: Партизан
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская стала лауреатом ежегодной премии имени Джона Маккейна, вручаемой Международным республиканским институтом. Церемония прошла во вторник, 13 октября, в онлайн-режиме.
«Насилие должно прекратиться, и должен начаться мирный переход к свободной Беларуси. Это наша обязанность и единственный путь вперед», — цитирует речь Тихановской
Награду в текущем году также получили госсекретарь США Майкл Помпео, организаторы протестов в Гонконге, оппозиционный член парламента Уганды и музыкант Боби Вайн.
Международный республиканский институт — некоммерческая организация, которая называет своей целью помощь государствам в строительстве демократии. Ее главой ранее был сенатор-республиканец Джон Маккейн, который скончался в 2018 году.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская стала лауреатом ежегодной премии имени Джона Маккейна, вручаемой Международным республиканским...
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