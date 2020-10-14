Тихановская получила американскую премию имени Джона Маккейна













ТАСС . «Насилие должно прекратиться, и должен начаться мирный переход к свободной Беларуси. Это наша обязанность и единственный путь вперед», — цитирует речь Тихановской





Награду в текущем году также получили госсекретарь США Майкл Помпео, организаторы протестов в Гонконге, оппозиционный член парламента Уганды и музыкант Боби Вайн.





Международный республиканский институт — некоммерческая организация, которая называет своей целью помощь государствам в строительстве демократии. Ее главой ранее был сенатор-республиканец Джон Маккейн, который скончался в 2018 году.