Президент Кыргызстана отказался утверждать новое правительство









"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков вернул в Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана. – Прим.) страны постановление об утверждении программы, определении структуры и состава правительства республики", – говорится в сообщении.





По словам президента, на заседании парламента 10 октября присутствовал 51 депутат и было 10 доверенностей от других депутатов, хотя по закону кворум должен составлять 61 депутат. Из-за отсутствия кворума Жээнбеков не стал утверждать постановление и отправил его обратно в парламент.





После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.





В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.





На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.





Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.





Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотели избрать правительство народного доверия.





10 октября на заседании парламента киргизского оппозиционера Жапарова избрали на пост нового премьер-министра страны. Новый премьер сразу назвал Россию главным стратегическим партнером.