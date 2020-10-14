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Карикатура дня: Лукашенко и новый формат переговоров с оппозицией
Источник материала: Партизан
Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами и новый виток насилия против демонстрантов в Беларуси не оставляют художнику
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Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами и новый виток насилия против демонстрантов в Беларуси не оставляют художнику "Немецкой волны" Сергею...
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