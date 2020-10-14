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Карикатура дня: Лукашенко и новый формат переговоров с оппозицией

14.10.2020 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами и новый виток насилия против демонстрантов в Беларуси не оставляют художнику "Немецкой волны" Сергею Елкину иллюзий на счет того, какой язык предпочитает белорусский правитель.
 
 
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Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами и новый виток насилия против демонстрантов в Беларуси не оставляют художнику "Немецкой волны" Сергею...
 
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