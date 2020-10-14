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В Витебске, Могилеве и еще восьми городах побиты температурные рекорды
Источник материала: Навiны
Температурные рекорды дня побиты 13 октября в двух областных и восьми районных центрах Витебской, Минской и Могилевской областей.
Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и электронного архива Белгидромета на погодном ресурсе
Обновились рекорды в Кличеве — 20,1 (19,7 в 1993 году), Березино — 19,9 (19,5 также в 1993-м), Марьиной Горке — 19,8 (19,5 тогда же), Сенно — 19,8 (19,3 в 1979-м), Костюковичах — 19,3 (19,1 в 1993-м), Горках — 19 (18,2 в 1964-м), Орше — 18,8 (17,6 в 1979-м) и Мстиславле — 18,7 (17,6 в 2018-м).
Теплее всего было в Жлобине — 20,6 градуса, но там рекорд устоял (22,5 градуса 27 лет назад).
Максимум дня для всей страны держится с 1964 года (23,8 в Бресте).
Между тем на крайнем северо-западе, включая Гродно, днем 13 октября было не выше 9 градусов.
В ближайшие дни ожидается похолодание.
В первый месяц осени было девять дней с новыми температурными максимумами (15-17, 22, 23, 25-27, 29 сентября), во второй — три (5, 6, 13 октября). Всего за этот период их зафиксировано чуть менее 100.
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Температурные рекорды дня побиты 13 октября в двух областных и восьми районных центрах Витебской, Минской и Могилевской областей.
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