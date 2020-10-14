В Витебске, Могилеве и еще восьми городах побиты температурные рекорды

Температурные рекорды дня побиты 13 октября в двух областных и восьми районных центрах Витебской, Минской и Могилевской областей.



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Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и электронного архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , в Могилеве воздух прогрелся до 20,3 градуса выше нуля (прежний максимум, зафиксированный в 1993 году, составлял 19,2 градуса), в Витебске — до 19,6 (19,4 в 1979-м).

Обновились рекорды в Кличеве — 20,1 (19,7 в 1993 году), Березино — 19,9 (19,5 также в 1993-м), Марьиной Горке — 19,8 (19,5 тогда же), Сенно — 19,8 (19,3 в 1979-м), Костюковичах — 19,3 (19,1 в 1993-м), Горках — 19 (18,2 в 1964-м), Орше — 18,8 (17,6 в 1979-м) и Мстиславле — 18,7 (17,6 в 2018-м).

Теплее всего было в Жлобине — 20,6 градуса, но там рекорд устоял (22,5 градуса 27 лет назад).

Максимум дня для всей страны держится с 1964 года (23,8 в Бресте).

Между тем на крайнем северо-западе, включая Гродно, днем 13 октября было не выше 9 градусов.

В ближайшие дни ожидается похолодание.

В первый месяц осени было девять дней с новыми температурными максимумами (15-17, 22, 23, 25-27, 29 сентября), во второй — три (5, 6, 13 октября). Всего за этот период их зафиксировано чуть менее 100.