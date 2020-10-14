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Тихановская поговорила с лидерами стачкомов

14.10.2020 08:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская пообщалась с представителями стачкомов крупных промышленных предприятий.

Тихановская поговорила с лидерами стачкомов

Как сообщается в телеграм-канале политика, в онлайн-звонке участвовали представители инициативы «Честные люди» и фонда BySol.

«Лидеры заводчан поделились мнениями, каким образом забастовка может проявляться на их предприятиях максимально эффективно, учитывая особенности управления и рабочего процесса», — говорится в сообщении.

В свою очередь представители фонда подчеркнули, что «каждый день работают над оказанием помощи уволенным сотрудникам заводов», а представитель «Честных людей» заявила, что «запущен процесс оказания необходимой юридической помощи тем сотрудникам, кто сталкивается с давлением и необходимостью защищать свои права». Кроме того, консультации юристов касаются и самой процедуры проведения забастовок.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская пообщалась с представителями стачкомов крупных промышленных предприятий.
 
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