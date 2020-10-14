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Глава МИД Польши: решительная и солидарная позиция ЕС имеет ключевое значение для поддержки Беларуси
Источник материала: Навiны
Решительная и солидарная позиция Евросоюза имеет ключевое значение для поддержки Беларуси, где общество жаждет демократических перемен, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, комментируя 13 октября итоги прошедшей накануне в Люксембурге встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.
«Я призвал к работе над новыми санкционными списками в связи с продолжающимися репрессиями и неготовностью белорусских властей к диалогу с обществом», — написал Рау на своей странице в «Фейсбуке».
Глава польской дипломатии заявил, что с надеждой смотрит на намерение Европейской комиссии разработать экономический план для демократической Беларуси «как серьезное поощрение к диалогу и трансформации».
По мнению министра, решительной реакции ЕС требует и негативная роль России в белорусских событиях.
12 октября Евросоюз заявил, что намерен расширить санкции в отношении белорусских чиновников, распространив их и на Александра Лукашенко, если ситуация в стране не изменится.
В начале октября ЕС ввел санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц, которые, по мнению Евросоюза, ответственны за фальсификации в ходе выборов и насилие в отношении мирных демонстрантов.
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Глава МИД Польши: решительная и солидарная позиция ЕС имеет ключевое значение для поддержки Беларуси
Решительная и солидарная позиция Евросоюза имеет ключевое значение для поддержки Беларуси, где общество жаждет демократических перемен, заявил министр...
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