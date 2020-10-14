Арабский бизнесмен, который встречался с Лукашенко, построит себе дом под Минском. А где именно?

Источник материала: Tut.by

Арабский бизнесмен Мухаммед аль-Аббар, который собрался создать на севере Минска «умный город», решил обзавестись и собственным домом в Беларуси. Как рассказали REALTY.TUT.BY информированные источники, особняк могут построить на берегу Минского моря рядом с «Родовым гнездом» хозяина «Табакерок» Алексея Олексина. Подробности — в материале.



Возможный участок для арабского бизнесмена — справа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В начале октября в районе пересечения МКАД и Долгиновского тракта премьер-министр Беларуси Роман Головченко и арабский бизнесмен, председатель совета директоров компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар заложили капсулу в фундамент будущего Национального выставочного комплекса, который станет началом большого арабско-сербского проекта «Северный берег» с коммерческой недвижимостью и жильем.



Арабский бизнесмен на встрече с Александром Лукашенко. Фото: пресс-служба президента

Во время закладки капсулы Мухаммед Али аль-Аббар признался, что ему «важно быть причастным к реализации проекта». Поэтому он строит под Минском «дом для себя и своей семьи».

Как рассказали REALTY.TUT.BY информированные источники, особняк могут построить на участке площадью около 20 соток у берега Минского моря — по соседству со стрелковым комплексом «Сябры» бизнесмена Алексея Олексина и строящимся рядом его «Родовым гнездом». Вот примерные границы возможного надела для арабского бизнесмена:

Пока эта земля принадлежит на праве постоянного пользования агрокомбинату «Ждановичи», но в апреле — мае 2020 года на нее был выполнен и согласован государством инженерно-топографический план для размещения объекта «Северная резиденция». Заказчик — компания «Эмирейтс Блю Скай», председателем правления которой является Мухаммед Али аль-Аббар.

Правда, пока, согласно публичной кадастровой карте, этот участок еще не выделен. Так этот надел выглядит сейчас:



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

По словам собеседников портала, тут планируют построить двухэтажную виллу. Она может быть такой:





В этом доме предполагаются не только жилые комнаты, но и бассейн, спортзал, а также гараж на четыре машины.





Отметим, что здесь не только живописное место, но и хорошая и выгодная локация. Сюда уже проложили дорогу и сделали новый пирс, к которому можно швартовать даже яхты.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Но подробнее об этом месте («Родовом гнезде» Алексея Олексина) мы скоро расскажем отдельно.

Кто такой Мухаммед Али аль-Аббар?

Мухаммед Али аль-Аббар — совладелец крупных международных компаний в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды и других. Его называют ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая.

Emaar Properties занимается строительством торговых центров, отелей международного класса, моллов, офисных центров, жилых объектов. Компания является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл» и построила знаменитый 828-метровый дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа», имеющий статус самого высокого в мире сооружения.

Кроме того, Мухаммед Али аль-Аббар является председателем правления ООО «Эмирейтс Блю Скай», которая входит в структуру «Дана Холдингз» и будет выступать заказчиком строительства «Северного берега» в Минске. Эта же компания была также заказчиком топографической съемки для «Северной резиденции» на берегу Минского моря.

«Эмирейтс Блю Скай» — это переименованная в начале 2020 года для привлечения инвестиций компания «Зомекс Инвестмент». Предполагалось, что в новую структуру войдет новый (арабский) капитал. Учреждена же эта компания двумя кипрскими офшорами.