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Власти Беларуси освободили еще двух фигурантов дела PandaDoc

14.10.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В минувший вторник, 13 октября, изменена мера пресечения еще двум фигурантам дела PandaDoc главному бухгалтеру Юлии Шардыко и HR Владиславу Михолапу.

Ранее, на свободу вышел директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич, принявший участие во встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ.

Трем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает tut.by со ссылкой на адвокатов.

В настоящий момент под стражей остается еще один сотрудник PandaDoc — менеджер по продукту Виктор Кувшинов.

11 сентября всем четверым задержанным было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 статьи 209 УК), хотя изначально речь шла об уголовном деле по факту хищения из бюджета 107 тысяч рублей (ч. 4 ст. 210 УК). Фигуранты вину не признали.

 
 
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В минувший вторник, 13 октября, изменена мера пресечения еще двум фигурантам дела PandaDoc главному бухгалтеру Юлии Шардыко и HR Владиславу Михолапу.
 
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