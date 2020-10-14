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Глава МИД Армении упрекает Турцию в «экспорте агрессии» на Кавказе

14.10.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сегодня Турция играет активную роль на Южном Кавказе, однако Армения не может принимать или приветствовать такое участие.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, передает РБК.

«Турция уже играет активную роль в регионе. Но она выражается в экспорте дестабилизационной агрессивной политики на Южном Кавказе, в агрессивной односторонней поддержке Азербайджана, внедрении боевиков-террористов в регион», — сказал Мнацаканян.

Министр отметил, что сегодня «предполагается», что в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Турция способна играть какую-то роль, однако сейчас «даже трудно понять, как это может вообще быть», отметил Мнацаканян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения утверждает, что на стороне Азербайджана в конфликте участвует Турция, которая поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой, в частности истребителями F-16. Баку и Анкара эти заявления опровергают.

При этом Турция открыто поддерживает Азербайджан и требует от Еревана «немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории». По мнению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, только в этом случае удастся прекратить военные действия. 13 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара при любых обстоятельствах поддержит Баку — как на поле боя, так и за столом переговоров.

 
 
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Сегодня Турция играет активную роль на Южном Кавказе, однако Армения не может принимать или приветствовать такое участие.
 
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