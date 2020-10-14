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Комитет защиты журналистов призвал освободить задержанных в Беларуси репортеров

14.10.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) рассчитывает, что власти Беларуси освободят сотрудников СМИ, которые были задержаны при освещении акций протеста в стране.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте базирующейся в Нью-Йорке организации, передает ТАСС

Как отмечается в документе, "власти Беларуси должны незамедлительно освободить всех журналистов, задержанных во время освещения охвативших страну протестов, прекратить подвергать нападкам и преследованиям сотрудников СМИ и позволить им работать свободно и в безопасности".

КЗЖ приводит данные, согласно которым "не менее 49 журналистов были задержаны с 11 по 12 октября при освещении протестов, трое из них остаются в заключении". Как полагают в комитете, "общее число журналистов под стражей достигло восьми".

"Мы призываем власти освободить всех находящихся под стражей журналистов, снять все ложные обвинения в отношении сотрудников СМИ и позволить прессе выполнять свою работу беспрепятственно и без страха", - приводятся в заявлении слова координатора КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Гульнозы Саид.

 
 
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Комитет защиты журналистов (КЗЖ) рассчитывает, что власти Беларуси освободят сотрудников СМИ, которые были задержаны при освещении акций протеста в стране.
 
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