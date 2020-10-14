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Газпром разместил крупнейший для России выпуск вечных евробондов

14.10.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Газпром во вторник, 13 октября, провел размещение бессрочных еврооблигаций, разместив один транш в долларах на $1,4 млрд и один транш в евро на €1 млрд.

Об сообщает РБК со ссылкой на первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова. Доходность долларовых бумаг составила 4,6%, облигаций в евро — 3,9%.

«Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок $4,6 млрд и €2,4 млрд», — указал Шулаков. Он уточнил, что первоначальный ценовой диапазон был объявлен как «чуть выше» 5% для транша в долларах и 4,375-4,5% — для евро.

Вечные евробонды стали популярны на фоне пандемии: с начала года больше 25 эмитентов в мире разместили такие бумаги на публичных рынках. Такие инструменты позволяют компаниям привлекать капитал, который можно сравнить по своей сути с акционерным, но который стоит гораздо дешевле.

 
 
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Газпром во вторник, 13 октября, провел размещение бессрочных еврооблигаций, разместив один транш в долларах на $1,4 млрд и один транш в евро на €1 млрд.
 
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