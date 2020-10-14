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Экс-глава Национального агентства по туризму получил 13 суток. Его задержали, когда он вступился за сына
Источник материала: Партизан
Тринадцать суток административного ареста получил Григорий Померанцев. Экс-главу Национального совета по туризму задержали в воскресенье на проспекте Машерова, когда он шел с семьей.
Фото из личного архива Григория Померанцева
Елена Померанцева написала в
— Когда схватили меня, папа пытался выхватить меня из рук омоновцев, и его тоже задержали, — рассказал
Семью доставили в Центральное РУВД. Сына отпустили через 7 часов, мать — через 13. Григорий Померанцев получил 13 суток административного ареста.
Григорий Померанцев возглавил Национальное агентство по туризму в 2015 году и проработал в этой должности чуть больше полугода. Одной из причин ухода с должности стало наличие у Померанцева бизнеса и счетов в Латвии, что запрещено белорусским законом.
До прихода в Национальное агентство по туризму Померанцев 15 лет работал в авиакомпании AirBaltic, два года был коммерческим директором в аэропорту Толмачево в Новосибирске, а также запускал бюджетные авиалинии в Грузии. В Минск приехал с должности председателя правления Рижского бюро по развитию туризма. Владеет белорусским, русским, английским, немецким и латышским языками.
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Экс-глава Национального агентства по туризму получил 13 суток. Его задержали, когда он вступился за сына
Тринадцать суток административного ареста получил Григорий Померанцев. Экс-главу Национального совета по туризму задержали в воскресенье на проспекте Машерова,...
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