Экс-глава Национального агентства по туризму получил 13 суток. Его задержали, когда он вступился за сына

Фото из личного архива Григория Померанцева





Facebook , что ее мужа задержали, когда он защищал своего младшего сына. Елена Померанцева написала в, что ее мужа задержали, когда он защищал своего младшего сына.





«Радыё Свабода» сын Померанцева. — Когда схватили меня, папа пытался выхватить меня из рук омоновцев, и его тоже задержали, — рассказалсын Померанцева.





Семью доставили в Центральное РУВД. Сына отпустили через 7 часов, мать — через 13. Григорий Померанцев получил 13 суток административного ареста.





Григорий Померанцев возглавил Национальное агентство по туризму в 2015 году и проработал в этой должности чуть больше полугода. Одной из причин ухода с должности стало наличие у Померанцева бизнеса и счетов в Латвии, что запрещено белорусским законом.



