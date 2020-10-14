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Лавров допустил возможность прекращения диалога с лидерами ЕС

14.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может быть вынуждена прекратить общение с лидерами Евросоюза, если там не поймут необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой.



Об этом сообщает "Интерфакс".

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительной беседы, наверное, мы должны на некоторое время просто перестать с ними общаться, тем более, что (глава Еврокомиссии - ред) Урсула фон дер Ляєн заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается", - сказал российский министр.

"Так тому и быть, если они этого хотят", - подчеркнул Лавров.

Комментируя отравление оппозиционера Алексея Навального и отношение к этому делу Евросоюза, Лавров подчеркнул необходимость для ЕС и Германии выполнить свои международно-правовые обязательства в этой истории.

"Мы-то по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия тоже выполняли международное право. Есть Конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская Конвенция, протоколы к ней. Мы к ним призываем и просим Германию выполнить ее обязательства по этим международным правовым инструментам", - сказал Лавров.

Он рассказал, что в ходе разговора с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, который длился более часа, высказал ему российское видение сложившейся ситуации и высокомерного отношения ЕС к ней.

"Россия хочет понять, можно ли вообще какой-либо бизнес вести с ЕС в нынешних условиях", - отметил глава МИД РФ.
 
 
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может быть вынуждена прекратить общение с лидерами Евросоюза, если там не поймут необходимости взаимоуважительного...
 
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