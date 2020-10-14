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Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на всех основных улицах Минска

14.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С каждым годом в столице будет увеличиваться количество улиц с выделенными полосами для общественного транспорта, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича.




Зампредседателя Мингорисполкома подчеркнул, что у общественного транспорта должен быть приоритет в движении в городе.

Планируется, что со временем выделенные полосы для него появятся на всех основных транспортных артериях Минска, добавил он.

В настоящее время выделенные полосы имеются на проспектах Победителей, Независимости, Дзержинского, ул. Ташкентской, Маяковского, Стариновской, Куйбышева.
 
Теги: Минск
 
 
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С каждым годом в столице будет увеличиваться количество улиц с выделенными полосами для общественного транспорта, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой...
 
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