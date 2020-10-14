ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывшему председателю Национального агентства по туризму присудили 13 суток ареста

14.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Георгия Померанцева задержали в воскресенье на проспекте Машерова в Минске. Когда он вместе с женой и сыном шли по улице, рядом остановились микроавтобусы и омоновцы начали хватать людей вокруг.





- Когда схватили меня, папа пытался выхватить меня из рук омоновцев и его тоже задержали, — подтвердил Свободе сын Померанцева.

Всю семью доставили автозаком в РУВД. Сына отпустили через 7 часов, мать через 13. Самому Померанцеву присудили 13 суток ареста.

Семь месяцев, до января 2016 года, Померанцев возглавлял Национальное агентство по туризму. Одной из причин ухода стала "неопределенность роли агентства и отсутствие возможности влиять на развитие туристической отрасли". Но главной причиной стало то, что белорусское законодательство запрещает чиновникам иметь счета за рубежом и собственный бизнес. А Померанцев до этого был топ-менеджером в компаниях в Латвии, России и Грузии.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Георгия Померанцева задержали в воскресенье на проспекте Машерова в Минске. Когда он вместе с женой и сыном шли по улице, рядом остановились микроавтобусы и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске, Могилеве и еще восьми городах побиты температурные рекорды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика