Эксперт: Цифровизация налоговой системы Беларуси на платформе РФ – безусловный шаг к интеграции двух стран













«Политринга» озвучил экономист, эксперт Белорусского экономического исследовательского центра Beroc Лев Львовский. Соответствующее мнение корреспондентуозвучил экономист, эксперт Белорусского экономического исследовательского центра Beroc





По его словам, нельзя однозначно сказать, что реформирование белорусского налогового законодательства в соответствии с налоговым законодательством РФ, невероятно плохо для нашей республики.





«Ведь налоговые системы Беларуси и России и так довольно похожи. Они руководствуются одними и теми же принципами. Это - плоская шкала налогообложения, максимально упрощенное налогообложение для некоторых групп предпринимателей. То есть, тут не будет какого-то кардинального изменения», - обозначил он свою позицию.





Анализируя вопрос того, чем данная трансформация может грозить Беларуси и с какой стороны, Львовский обратил внимание на то, что сейчас страны, прежде всего, могут использовать свое налоговое законодательство для мотивирования тех или иных видов экономической активности и для демотивирования других.





«Здесь, например, надо вспомнить наше особое налоговое законодательство для айтишников, которого в России как минимум пока что нет. Это сузит для нас какое-то пространство для маневров, сделает нашу налоговую систему чуть менее заточенной под наши реалии и нужды», - отметил он.





В то же время Львовский затронул еще один важный вопрос, о котором пока никто не говорит.





«Это касается того, как будет действовать интеграция налоговых кодексов в динамике. Например, если Россия вдруг отменит НДС, означает ли это, что и в Беларуси будет отменена НДС, или же наоборот? Или будет какой-то надгосударственный орган, который будет согласовывать теперь все изменения в налоговом законодательстве? Это важные вопросы, о которых мы пока ничего не знаем», - подытожил он.





Напомним, что 12-го октября состоялось совещание у Александра Лукашенко с руководством финансового блока правительства – вице-премьером Николаем Снопковым, министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и министром финансов Юрием Селиверстовым. Стороны обсуждали реформирование налогового законодательства, в том числе его цифровизацию на платформе России. Стоит подчеркнуть, что переход на единые стандарты налогообложения и единое налоговое администрирование были одной из дорожных карт, ст ших камнем преткновения на прошлогодних переговорах по интеграции.