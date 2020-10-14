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Эксперт: Цифровизация налоговой системы Беларуси на платформе РФ – безусловный шаг к интеграции двух стран

14.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Реформирование налогового законодательства Республики Беларусь с ориентацией на Россию, вероятно, представляет собой согласование дорожных карт, которые обсуждались сторонами ранее, и ведет к сближению и интеграции с Россией.




Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил экономист, эксперт Белорусского экономического исследовательского центра Beroc Лев Львовский.

По его словам, нельзя однозначно сказать, что реформирование белорусского налогового законодательства в соответствии с налоговым законодательством РФ, невероятно плохо для нашей республики.

«Ведь налоговые системы Беларуси и России и так довольно похожи. Они руководствуются одними и теми же принципами. Это - плоская шкала налогообложения, максимально упрощенное налогообложение для некоторых групп предпринимателей. То есть, тут не будет какого-то кардинального изменения», - обозначил он свою позицию.

Анализируя вопрос того, чем данная трансформация может грозить Беларуси и с какой стороны, Львовский обратил внимание на то, что сейчас страны, прежде всего, могут использовать свое налоговое законодательство для мотивирования тех или иных видов экономической активности и для демотивирования других.

«Здесь, например, надо вспомнить наше особое налоговое законодательство для айтишников, которого в России как минимум пока что нет. Это сузит для нас какое-то пространство для маневров, сделает нашу налоговую систему чуть менее заточенной под наши реалии и нужды», - отметил он.

В то же время Львовский затронул еще один важный вопрос, о котором пока никто не говорит.

«Это касается того, как будет действовать интеграция налоговых кодексов в динамике. Например, если Россия вдруг отменит НДС, означает ли это, что и в Беларуси будет отменена НДС, или же наоборот? Или будет какой-то надгосударственный орган, который будет согласовывать теперь все изменения в налоговом законодательстве? Это важные вопросы, о которых мы пока ничего не знаем», - подытожил он.

Напомним, что 12-го октября состоялось совещание у Александра Лукашенко с руководством финансового блока правительства – вице-премьером Николаем Снопковым, министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и министром финансов Юрием Селиверстовым. Стороны обсуждали реформирование налогового законодательства, в том числе его цифровизацию на платформе России. Стоит подчеркнуть, что переход на единые стандарты налогообложения и единое налоговое администрирование были одной из дорожных карт, ст ших камнем преткновения на прошлогодних переговорах по интеграции.
 
 
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