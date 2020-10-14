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Многократный чемпион мира по тайскому боксу Юрий Булат осужден на 15 суток
Источник материала: Партизан
Многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат осужден на 15 суток. Об этом сообщает
Булата осудили за участие в несанкционированной акции. При этом, как отмечает источник, есть доказательства, что он с семьей находился в другом месте.
Булат находится на Окрестина, адвоката к нему не пускают "из-за сложной эпидемиологической ситуации".
Напомним, что Федерацию кикбоксинга и муай-тай возглавляет именно министр внутренних дел Юрий Караев.
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Многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат осужден на 15 суток. Об этом сообщает "Радые Свабода".
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