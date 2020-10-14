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Многократный чемпион мира по тайскому боксу Юрий Булат осужден на 15 суток

14.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат осужден на 15 суток. Об этом сообщает "Радые Свабода".




Булата осудили за участие в несанкционированной акции. При этом, как отмечает источник, есть доказательства, что он с семьей находился в другом месте.

Булат находится на Окрестина, адвоката к нему не пускают "из-за сложной эпидемиологической ситуации".

Напомним, что Федерацию кикбоксинга и муай-тай возглавляет именно министр внутренних дел Юрий Караев.  
 
 
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Многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат осужден на 15 суток. Об этом сообщает "Радые Свабода".
 
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