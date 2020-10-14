Более 650 грузовиков продолжают стоять в очереди на границе с Евросоюзом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт - Sputnik. В очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза утром во вторник продолжают стоять более 650 грузовых автомобилей, об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на выезд из Беларуси в соседние страны сохраняются уже больше трех недель. Они то уменьшаются, то увеличиваются, но не рассасываются полностью. Так, в минувший вторник в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей стояли более 760 фур. По данным ГПК утром в среду ситуация немного улучшилась.

Сложная ситуация на белорусско-литовской границе. Там в пункте пропуска "Привалка" скопилось более 110 машин, в "Бенякони" - более 50. В пункте пропуска "Каменный Лог" стоит около 40 большегрузов.

На границе с Латвией серьезные затруднения наблюдаются в пункте пропуска "Григоровщина", где выезда в ЕС ждут более 170 фур - больше, чем во вторник. В "Урбанах" ситуация немного лучше: там стоят более 70 авто.

Есть проблемы также с пересечением белорусско-польской границы. В пункте пропуска "Брузги" в очереди находятся более 160 грузовиков. Небольшие трудности есть также в пункте пропуска "Берестовица", где находятся сейчас около 30 большегрузов.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте .

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