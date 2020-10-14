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Митрополит Иларион: Покров как напоминание об иной реальности

14.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Митрополит Иларион: Покров, как напоминание об иной реальности

Современному человеку трудно принять язык библейских притч в силу его вовлеченности в техногенность современного мира и житейскую суету. Он скорее склонен к традициям, не прочь попраздновать, иногда прийти в церковь за святой водой, освятить дары или прикоснуться к мощам, но главную задачу – победу над собственными страстями – он либо откладывает "на потом", либо вообще не замечает своего природного повреждения и греховности. Но все это никак не отменяет существования иной реальности, которая даже при земной жизни зримо открывается святым, чистым сердцем и сумевшим победить в себе эту самую греховность, об этом рассказывает митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Сам Господь в Нагорной проповеди сказал: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Одним из таких чистых сердцем был Андрей Юродивый, которому было открыто то, что было сокрыто от других людей", – рассказывает митрополит.

Аудиофрагмент из фильма митрополита Илариона "Праздники. Покров" слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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