Самые родные: атмосферные фото ко Дню матери

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодняшнюю фотоленту Sputnik посвящает материнской любви. Настоящей, самой искренней и беззаветной. Фотографии нашего корреспондента Марии Амелиной сделаны в разное время и в разных уголках Гомельской области.

Мария всегда обращает внимание на детали, поэтому ее фото могут "рассказать" больше, чем классические портреты. Причем абсолютно неважно, где она находится и в какую пору года происходит съемка.

Серия фотографий под названием "В заботливых руках мамы" способна погрузить любого в воспоминания о детских годах. Снимки дарят нам радость, удивление и даже волнение.