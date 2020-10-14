После встречи с политзаключенными Лукашенко устроил им баню

Адвокат Антон Гашинский рассказал, что на встрече Александра Лукашенко с политзаключенными выступал и его подзащитный — политтехнолог Виталий Шкляров.



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Он не стал пока рассказывать, с чем именно к Лукашенко обратился его клиент, пообещав раскрыть содержание обращения только после того, как Шкляров будет на свободе, пишет «ГА» .

Вместе с тем, Гашинский поведал любопытную деталь. По словам адвоката, в конце встречи Шкляров заметил, что в условиях СИЗО крайне ограничен доступ к бане, после чего Лукашенко приказал своим подчиненным отвезти участников встречи в баню: «Он сказал кому-то: «Дима, организуй!».

«Их всех отвезли то ли в его резиденцию, то ли еще куда-то, но факт, что им дали попариться в бане, без конвоя, где дали возможность без конвоя обсудить между собой ситуацию и почувствовать себя свободными людьми, хотя бы на время», — заявил Гашинский.