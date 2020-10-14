Более 650 фур скопилось на границе

Ситуация на границе со странами Евросоюза продолжает оставаться напряженной. Здесь по-прежнему остаются большие очереди.





Больше всего фур скопилось на латвийском направлении — более 260:

«Григоровщина» — более 170;

«Урбаны» — более 90.

Своего выезда в Литву ожидает более 200 большегрузов:

«Привалка» — более 110;

«Бенякони» — более 50;

«Каменный Лог» — более 40.

В двух пунктах пропуска на границе с Польшей в «колейке» стоит более 190 фур: