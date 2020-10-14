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Более 650 фур скопилось на границе
Источник материала: Навiны
Ситуация на границе со странами Евросоюза продолжает оставаться напряженной. Здесь по-прежнему остаются большие очереди.
Больше всего фур скопилось на латвийском направлении — более 260:
Своего выезда в Литву ожидает более 200 большегрузов:
В двух пунктах пропуска на границе с Польшей в «колейке» стоит более 190 фур:
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Ситуация на границе со странами Евросоюза продолжает оставаться напряженной. Здесь по-прежнему остаются большие очереди.
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