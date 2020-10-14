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Более 650 фур скопилось на границе

14.10.2020 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуация на границе со странами Евросоюза продолжает оставаться напряженной. Здесь по-прежнему остаются большие очереди.

Более 650 фур скопилось на границе

Больше всего фур скопилось на латвийском направлении — более 260:

  • «Григоровщина» — более 170;
  • «Урбаны» — более 90.

Своего выезда в Литву ожидает более 200 большегрузов:

  • «Привалка» — более 110;
  • «Бенякони» — более 50;
  • «Каменный Лог» — более 40.

В двух пунктах пропуска на границе с Польшей в «колейке» стоит более 190 фур:

  • «Брузги» — более 160;
  • «Берестовица» — более 30.
 
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Ситуация на границе со странами Евросоюза продолжает оставаться напряженной. Здесь по-прежнему остаются большие очереди.
 
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