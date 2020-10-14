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Новые подробности встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ

14.10.2020 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам адвоката Антона Гашинского, представляющего интересы политтехнолога Виталия Шклярова, встреча Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ проходила «на повышенных тонах».

Новые подробности встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ

«Больше всех возмущался Сергей Тихановский, он высказал, что думает о Лукашенко», — рассказал он «ГА».

«Сначала стороны обменялись взаимными упреками, Лукашенко приводил какие-то контрдоводы. Потом все высказали свое мнение. Ну и потом договорились, что следующая встреча должна обязательно состояться, и желательно, чтобы все были к этому времени уже на свободе», — рассказал Гашинский.

По данным источника «ГА», знакомого с содержанием встречи, сторонником жесткого диалога с Лукашенко также является другой находящийся под арестом оппонент белорусского диктатора — Виктор Бабарико.

По мнению адвоката, встреча свидетельствует о том, что режим Лукашенко рассматривает возможность освобождения политзаключенных.

 
 
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По словам адвоката Антона Гашинского, представляющего интересы политтехнолога Виталия Шклярова, встреча Александра Лукашенко с политзаключе
 
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