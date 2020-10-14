Генпрокуратура даст правовую оценку «Народному ультиматуму» властям

Источник материала: Ежедневник

Генеральная прокуратура заявила. Что намерена дать правовую оценку «Народному ультиматуму», который выдвинула властям Светлана Тихановская.

Напомним, что в ультиматуме Тихановская дает Лукашенко и белорусским властям 13 дней для принятия решения об отставке, прекращения насилия и освобождения всех политзаключенных. В противном случае, предупреждает признанная на Западе президент Беларуси, страна уйдет на всенародную забастовку. Кроме того, Тихановская предупреждает, что народ массово выйдет на улицы и заблокирует дороги, а также устроит обвал продаж в государственных магазинах.

Генеральную прокуратуру, прежде всего, заинтересовало сообщение о всеобщей забастовке. Как заявили в ведомстве, это сообщение будет проверено на достоверность и, соответственно, дана правовая оценка призыву к забастовке. При необходимости прокуратура также намерена провести проверку.