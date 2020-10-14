Apple тормозит с добавлением «Красной кнопки» в App Store. Это приложение для помощи задержанным

Источник материала: Tut.by

«Красная кнопка», приложение для отправки данных о задержанных правозащитникам, должно было выйти в релиз в двадцатых числах сентября. Новой версией приложения смогут пользоваться задержанные и правозащитники в Беларуси. Но разработчики уже несколько недель не могут получить разрешение на добавление «Красной кнопки» в App Store. Об этом dev.by рассказал руководитель проекта Александр Литреев.





— Apple затребовала у нас тонну подтверждений того, что мы не нарушаем никаких законов. Мы все еще в стадии «In Review». Сегодня утром связались с Apple еще раз, нам пообещали «ускориться». В частности, от нас требуют письма поддержки от правозащитных организаций, с которыми мы собираемся сотрудничать, и другие подтверждения правомерности нашей деятельности. Google «заапрувил» «Красную кнопку» позавчера. В 2017 году, когда мы запускали первую версию приложения в России, нас одобрили в тот же день, не задав ни одного вопроса.

« Красная кнопка » — приложение, которое во время акций протеста отправляет данные о задержанных правозащитникам. Появилось в России, в 2017-м во время протестов Алексея Навального. Новая версия приложения будет помогать задержанным не только в России, но и в Беларуси и Сербии.

Напомним, что 8 октября Павел Дуров сообщил , что Apple потребовала закрыть три белорусских Telegram-канала с личными данными силовиков. Позже в Apple заявили, что не требовали удалять какие-либо Telegram-каналы, но требуют «немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store».

После этого Дуров написал в своем Telegram-канале, что это «хитрая формулировка», после чего добавил, то «скрывая свои требования расплывчатыми фразами, Apple пытается избежать ответственности за соблюдение собственных правил. Раньше при удалении постов по запросам из Apple в Telegram эти посты заменялись уведомлением, говорящим о правиле по ограничению такого контента для пользователей iOS. Но некоторое время назад Apple обратилась к нам и заявила, что наше приложение не может показывать юзерам подобные уведомления из-за того, что они «неуместны».