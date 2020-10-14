Ярославский моторный завод начал производство V-образных дизелей повышенной мощности

Источник материала: Tut.by

Ярославский моторный завод приступил к серийному выпуску двигателя ЯМЗ-6580 — модернизированной версии мотора ЯМЗ-6585.





Мощность новой версии двигателя традиционного V-образного семейства моторов ярославского производства увеличена с 420 до 530 л. с. Модернизированный турбодизель получил более эффективную систему охлаждения поршней, измененную конструкцию шестерен и увеличенную производительность масляного насоса (со 165 л/мин до 175 л/мин). Повысить мощность двигателя без увеличения удельного расхода топлива позволяет использование модернизированных турбокомпрессора и электронного блока управления, сообщает пресс-служба российского предприятия.

Сообщается также, что ЯМЗ-6580 прошел 800-часовые испытания, а ресурс новых двигателей — до 1 млн км.

Модернизированные двигатели предназначены для использования в сельскохозяйственной технике, а также дизель-генераторных установках. Первые сто двигателей завод выпустит до конца года.