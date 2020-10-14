Задержана многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1

Источник материала: Tut.by

13 октября была задержана Александра Ситникова — многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы по муай-тай, передает Белорусский фонд спортивной солидарности.

Александре 24 года. Сейчас она находится в Центральном РУВД. Суд состоится сегодня, 14 октября.



Фото из Instagram Александры Ситниковой

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— Я невероятно горжусь нашими людьми! Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи, и все так культурно. И все это, несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь! — писала ранее в своем Instagram Александра Ситникова.

Кроме того, 13 октября осужден на 15 суток многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат. БФСС сообщает, что Юрий находится на Окрестина, а адвоката к нему не пускают «из-за сложной эпидемиологической ситуации».



Фото: Белорусский фонд спортивной солидарности