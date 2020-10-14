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Задержана многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1
Источник материала: Tut.by
13 октября была задержана Александра Ситникова — многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы по муай-тай,
Александре 24 года. Сейчас она находится в Центральном РУВД. Суд состоится сегодня, 14 октября.
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Кроме того, 13 октября осужден на 15 суток многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат. БФСС сообщает, что Юрий находится на Окрестина, а адвоката к нему не пускают «из-за сложной эпидемиологической ситуации».
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Суд пройдет уже сегодня.
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