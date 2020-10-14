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Стартуем с 14 тысяч долларов. В Бресте с аукциона продадут три участка с «незавершенкой»

14.10.2020 09:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 октября в Бресте «с молотка» уйдут три участка с недостроенными домами, пишет «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: vplanning.ru

Начальная цена участка с незавершенкой на улице Нестерчука в Бресте — почти 36 тыс. рублей (около 14 тысяч долларов). Это самая низкая цена из трех предлагаемых лотов. Но и площадь застройки (113 кв. м.) соответственно меньше, как и степень готовности — 6%.

Земельный надел в переулке Путейском выставляется по начальной цене 41,5 тыс. рублей (площадь застройки 129 «квадратов», готовность 8%).

Самый дорогой на предстоящих торгах лот — участок с незавершенкой на улице Калиновой — продается по начальной цене 53,5 тыс. рублей. (209 кв. м. застраиваемой площади и 29% готовности).

 
Теги: Брест
 
 
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Самый дорогой на предстоящих торгах лот стоит 53,5 тыс. рублей.
 
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