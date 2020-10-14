Под Слуцком ЧП на железной дороге. Предположительно, разлилась соляная кислота

Источник материала: Onliner

Примерно в километре от станции Некраши в Слуцком районе вчера вечером произошла утечка соляной кислоты из 60-тонной железнодорожной цистерны. Об этом со ссылкой на местных жителей пишет Slutsk-Gorod.by. Поступала информация о пострадавшем, но в милиции ее опровергли.

По информации издания, для устранения последствий ЧП были задействованы сотрудники МЧС в костюмах химзащиты. Около 22:30 на станцию Некраши из Осиповичей прибыл пожарный поезд.





Масштабы ЧП выясняются.