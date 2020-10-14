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Под Слуцком ЧП на железной дороге. Предположительно, разлилась соляная кислота
Источник материала: Onliner
Примерно в километре от станции Некраши в Слуцком районе вчера вечером произошла утечка соляной кислоты из 60-тонной железнодорожной цистерны. Об этом со ссылкой на местных жителей
По информации издания, для устранения последствий ЧП были задействованы сотрудники МЧС в костюмах химзащиты. Около 22:30 на станцию Некраши из Осиповичей прибыл пожарный поезд.
Масштабы ЧП выясняются.
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Примерно в километре от станции Некраши в Слуцком районе вчера вечером произошла утечка соляной кислоты из 60-тонной железнодорожной цистерны. Об этом со ссылкой...
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