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Под Слуцком ЧП на железной дороге. Предположительно, разлилась соляная кислота

14.10.2020 09:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Примерно в километре от станции Некраши в Слуцком районе вчера вечером произошла утечка соляной кислоты из 60-тонной железнодорожной цистерны. Об этом со ссылкой на местных жителей пишет Slutsk-Gorod.by. Поступала информация о пострадавшем, но в милиции ее опровергли.

По информации издания, для устранения последствий ЧП были задействованы сотрудники МЧС в костюмах химзащиты. Около 22:30 на станцию Некраши из Осиповичей прибыл пожарный поезд.

Под Слуцком ЧП на железной дороге. Предположительно, разлилась соляная кислота

Масштабы ЧП выясняются.

 
 
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Примерно в километре от станции Некраши в Слуцком районе вчера вечером произошла утечка соляной кислоты из 60-тонной железнодорожной цистерны. Об этом со ссылкой...
 
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