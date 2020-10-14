Минск: перекрытие дороги закончилось схваткой с применением зонтика

Источник материала: Onliner

Утро на Романовской Слободе в Минске началось с перекрытия проезжей части. Примерно в 8:00 молодые люди спортивного вида в удобной одежде и в масках растянули флаги на переходе, не давая проехать машинам и общественному транспорту. Фото с места событий прислал наш читатель.

— Стояли минут пять от силы, — рассказал очевидец. — Пробка образовалась, но не успела перерасти в коллапс. Зато с утра позитив... Некоторые водители психовали сильно, выезжали навстречу и щемились между протестующими, но таких были единицы. Потом вышел пенсионер с зонтиком, начал нападать на людей с флагами, толкать. В итоге молодежь оказалась на тротуаре, там потасовка продолжилась. А дальше все уже поехали.





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