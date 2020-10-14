В США и России по-разному оценили будущее договора СНВ-3

Источник материала: АФН

Вашингтон и Москва достигли принципиального согласия по продлению договора СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, заявил во вторник, 13 октября, спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Ранее Биллингсли указал, что США готовы "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов.

"На самом деле мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то период времени при условии, что они в ответ согласятся на ограничение или заморозку своего ядерного арсенала. Мы готовы сделать тоже самое", - заявил дипломат.

Вторым условием он назвал дополнительные существенные меры верификации всех ядерных зарядов, так как Россия "постоянно нарушает условия договора", передает DW.

США выдают желаемое за действительное, заявляя о достижении "принципиального" соглашения с Москвой по ДСНВ, заявил в ответ замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он назвал неприемлемым для Москвы предложение США о заморозке тактических вооружений РФ в рамках ядерной сделки, поскольку оно, по его словам, учитывает только интересы Вашингтона. Замглавы МИД РФ призывал Вашингтон просто продлить договор еще на пять лет без каких-либо предусловий. О параметрах нового соглашения можно было бы, по мнению российских официальных лиц, договориться как раз в это время.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в свою очередь заявил, что "предложенный Вашингтоном вариант не является продлением договора СНВ, это является попыткой перестроить ядерный потенциал двух держав, при этом - в пользу США".

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.