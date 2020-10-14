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Помпео вспомнил о судьбе Кондрусевича

14.10.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Госсекретарь США Майк Помпео напомнил о том, что до сих пор не решен вопрос о возвращении в Беларусь главы местной католической церкви архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

«Более 40 дней католический архиепископ Кондрусевич живет в изгнании, вдали от своего дома и паствы», - твитнул Помпео.

«Белорусские власти по-прежнему отказывают архиепископу Кондрусевича в возвращении в страну, ложно полагая, что религиозные лидеры не должны публично оспаривать несправедливость. Это посягательство на свободу вероисповедания», - добавил Помпео.

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД РБ Алексей Бегун 10 октября сообщил, что ведомство завершает проверку Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству.

Ранее сообщалось, что паспорт главы католической церкви Беларуси был признан недействительным из-за проверки его принадлежности к белорусскому гражданству, однако самого гражданства нашей страны он лишен не был. МВД начало проверку принадлежности Кондрусевича к гражданству Беларуси и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации.

 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео напомнил о том, что до сих пор не решен вопрос о возвращении в Беларусь главы местной католической церкви архиепископа Тадеуша...
 
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