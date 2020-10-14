Белорусы за полгода забрали из банков 1,428 миллиарда долларов









banki24.by отмечает, что такое большое сокращение не характерно для сентября, и объясняет его девальвацией рубля и переводом части сбережений в валюту. Сайтотмечает, что такое большое сокращение не характерно для сентября, и объясняет его девальвацией рубля и переводом части сбережений в валюту.





Срочные вклады белорусов в банках составили 4,602 миллиарда рублей. По сравнению с августом их стало меньше на 215,4 миллиона рублей.





Впрочем, в рублях белорусы хранят менее трети своих сбережений. В сентябре доля рублевых вкладов была лишь 31,6%. То есть 68,4% вкладов люди делают в других валютах.





На валютных счетах белорусов в сентябре хранилось 6,199 миллиарда долларов. По сравнению с августом этот показатель снизился на 706,2 миллиона долларов. Снижение денег по валютным вкладам в стране фиксируется с апреля: за эти полгода валютные депозиты уменьшились на 1,428 миллиарда долларов.





На карт-счетах физических лиц в сентябре было 1,230 миллиарда долларов. Это на 259,2 миллиона долларов меньше августовского показателя. Можно сделать вывод, что люди активно переводили безналичную валюту в кэш.





Срочные вклады населения за сентябрь составили 4,969 миллиарда долларов. По сравнению с августом их стало меньше на 447,1 миллиона долларов.