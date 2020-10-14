ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приметы: по сегодняшнему дню определяли погоду зимой

14.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

14 октября православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Помимо религиозного значения, с ним связаны многочисленные народные приметы о погоде.




Стоит ли им верить, корреспонденту «Росбалта» объяснил Дмитрий Баранов, заведующий отделом этнографии Российского этнографического музея в Петербурге.

«В русской традиции широко интерпретируется само название праздника Покрова, ведь народная мысль не любит абстракций и предпочитает конкретику. Люди трактовали его в буквальном значении — как покрытие снегом земли. И эти мотивы обыгрывались в приметах — считалось, что первый снег бывает на Покров, а если снег не выпал, то его не будет до декабря», — рассказал этнограф.

Еще одна расхожая примета: если к Покрову листья с деревьев полностью облетят — зима будет легкой и снежной. Если останутся на деревьях — ждать сильных морозов. А если с дуба и клена упали не все листья, считалось, что следующий год будет не очень хорошим.

«Издревле Покров делил сезон на две половины — теплую и холодную. С него начинался холодный сезон, люди меняли как свою одежду, так и модель своего поведения. Например, если до 14 октября они активно обрабатывали и заготавливали овощи, фрукты, собранные осенью, то после этой даты заготовки уже можно было ставить на стол», — объяснил Дмитрий Баранов.

Обыгрывался в этот день и ритуал покрывания невесты венцом — считалось, после Покрова наступает хорошее время для свадеб.

«Девушки ходили в церковь на Покров и просили: „Покрой землю снежком, а меня — женишком“. Имелось в виду, что как замужняя женщина прячет волосы под платком, так и невеста — под брачным венцом», — отметил эксперт.

По словам этнографа, для людей того времени приметы были важны, чтобы заглядывать в будущее и выстраивать причинно-следственную связь. Конечно, иногда приметы не подтверждались, тем более что применять их пытались в разных климатических зонах, но традиционное сознание оставалось верным себе.

«Человеку нужна была предсказуемость, доминировало циклическое понимание времени — каждый год все повторяется. С точки зрения традиционного сознания любые изменения, в том числе прогресс — это опасно. Приметы помогали психологически адаптироваться к миру, в том числе поэтому среди них было много противоречащих друг другу. Люди не строили жесткую систему предсказаний, она была гибкой. Именно поэтому каждый был волен верить в ту примету, какую посчитает нужным», — резюмировал эксперт.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 октября православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Помимо религиозного значения, с ним связаны многочисленные народные приметы о погоде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стартуем с 14 тысяч долларов. В Бресте с аукциона продадут три участка с «незавершенкой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика