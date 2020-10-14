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Срок самоизоляции из-за COVID-19 в Беларуси сокращен до 10 дней

14.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Срок пребывания на самоизоляции из-за COVID-19 сокращен в Беларуси с 14 до 10 дней, сообщили в пресс-службе Совмина во вторник.



Соответствующее решение утверждено постановлением правительства от 13 октября 2020 года №591. Документ будет официально опубликован в среду, и тогда же вступит в действие.

Документом "актуализированы требования к соблюдению самоизоляции – срок пребывания в самоизоляции сокращен до 10 календарных дней с даты последнего контакта. Людям, находящимся в самоизоляции, разрешено в случае крайней необходимости посещать организацию здравоохранения для получения экстренной и (или) неотложной медицинской помощи", - говорится в комментарии.

Предусматривается также расширение перечня лиц, на которых не распространяются требования по соблюдению самоизоляции, прибывающих из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Это, в частности, главы и члены официальных делегаций; лица, следующие по территории Беларуси транзитом и имеющие документы, подтверждающие выезд в течение одних суток; белорусы и постоянно живущие в Беларуси иностранцы, которые прибывают из командировок; лица, которые перевозят стволовые клетки, органы для трансплантации. 
 
 
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Срок пребывания на самоизоляции из-за COVID-19 сокращен в Беларуси с 14 до 10 дней, сообщили в пресс-службе Совмина во вторник.
 
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