Срок самоизоляции из-за COVID-19 в Беларуси сокращен до 10 дней









Соответствующее решение утверждено постановлением правительства от 13 октября 2020 года №591. Документ будет официально опубликован в среду, и тогда же вступит в действие.





Документом "актуализированы требования к соблюдению самоизоляции – срок пребывания в самоизоляции сокращен до 10 календарных дней с даты последнего контакта. Людям, находящимся в самоизоляции, разрешено в случае крайней необходимости посещать организацию здравоохранения для получения экстренной и (или) неотложной медицинской помощи", - говорится в комментарии.





Предусматривается также расширение перечня лиц, на которых не распространяются требования по соблюдению самоизоляции, прибывающих из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Это, в частности, главы и члены официальных делегаций; лица, следующие по территории Беларуси транзитом и имеющие документы, подтверждающие выезд в течение одних суток; белорусы и постоянно живущие в Беларуси иностранцы, которые прибывают из командировок; лица, которые перевозят стволовые клетки, органы для трансплантации.